Выставка работ вологодского художника Аркадия Полякова проходит в Тотьме

09.03.2021 [Культура]

Выставка вологодского художника Аркадия Полякова «В сиянии дня» работает в тотемском Музее церковной старины на выставочной площадке.

– Аркадий Поляков представил на выставку 16 художественных произведений, 5 из них посвящены тотемским местам, – рассказывают сотрудники музея.

Художник не раз участвовал в пленэрах в Тотемском районе. Так и появилась идея этой выставки.

Аркадий Поляков родился в Вологде в семье художников. Рисовал с раннего детства, вырезал из дерева. Получил профессию реставратора памятников деревянного зодчества, работал художником-оформителем в вологодском отделении художественного фонда, сейчас работает в Вологодском музее-заповеднике художником-реставратором по дереву. Член Союза художников РФ с 2008 года.

– Более 30 лет я пишу картины в реалистичном стиле с нотками импрессионизма, – говорит о себе художник. – Пишу многозначащие портреты, живописные пейзажи, натюрморты. Реставрирую иконы и картины.Работаю с маслом, темперой, мелками и углём. Осваиваю репродукции известных художников. 

Посетить выставку можно до 1 июня по адресу: Тотьма, Набережная Кускова, д.7, ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника.

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