В Череповце суд оштрафовал пенсионерку за надписи на двери соседей

В Череповце суд привлёк пенсионерку к административной ответственности за повреждение чужого имущества.

«Из материалов дела следует, что ночью пенсионерка нацарапала мелом на входной двери соседей надписи: „Проплаченные бандиты. Обитель преступников вурдалаков“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В судебном заседании женщина не признала вину и сказала, что соседи её преследуют и сживают со света. Исследовав материалы дела, суд признал череповчанку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа. Постановление вступило в законную силу.