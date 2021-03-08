42-летний череповчанин организовал притон в своей квартире

08.03.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в организации притона в собственной квартире на улице Окинина. Во время осмотра оперативники нашли там шприцы, приспособления для изготовления наркотиков, а также изъяли синтетическое наркотическое средство общей массой 0,09 грамма. Кроме подозреваемого, на месте происшествия задержали пятерых его знакомых.

«Задержанные лица были направлены для освидетельствования в медицинское учреждение, кроме женщины, которая отказалась от прохождения освидетельствования. Результат химико-токсилогического исследования показал, что все задержанные находились в состоянии наркотического опьянения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По фактам незаконного изготовления и хранения наркотиков, а также организации притона возбуждено уголовно дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.

Тэги: притон, наркотики
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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