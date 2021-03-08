В Шекснинском районе пьяный мужчина на улице ударил незнакомца ножом

Суд огласил приговор жителю Шекснинского района, который в ходе ссоры ударил незнакомца ножом в живот. Инцидент произошёл на торговой площади в деревне Нифантово днём 25 ноября 2020 года. Обвиняемый был пьян.

«Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Рассказал, что хотел ударить потерпевшего в руку, но попал в живот. Очень испугался, что Г. тут же умрет, поэтому убежал, нож по дороге выбросил. Затем сообщил о случившемся в отдел полиции», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Пострадавший мужчина указал, что обвиняемый возместил ему причинённый вред и просил строго его не наказывать.

Осуждённому назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.