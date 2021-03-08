Вологжанку, которая сдала в ломбард чужую брошь, осудили за растрату

08.03.2021 [Происшествия]

В Вологде суд огласил приговор женщине, признанной виновной в растрате. В феврале 2016 года она заложила в ломбард брошь из золота и серебра с драгоценными камнями, принадлежащую её знакомой. Потерпевшая сама отдала ей украшение, чтобы та его продала и отдала ей вырученные деньги. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.

«Из показаний потерпевшей следует, что у ее семьи имелась фамильная реликвия — это брошь в виде десятиконечной звезды из бриллиантов и бриллиантовой крошки. Это был подарок отца. В 2011 году она получила геммологическое заключение на ювелирное изделие. Со слов эксперта, без учета исторической стоимости броши, ее стоимость могла составлять от 10 000 долларов США», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде обвиняемая рассказала, что сдала украшение в ломбард из-за сложного материального положения. Она выручила 45 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Женщина собиралась выкупить брошь, но не уложилась в установленные сроки.

Летом 2016 года подсудимая призналась во всём знакомой. Та взяла с неё расписку о том, что женщина вернёт ей 700 тысяч рублей, но получила лишь 50 тысяч рублей из этой суммы.

Осуждённой назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С неё также взыскали 650 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: растрата, приговор

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