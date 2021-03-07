Как мода разных эпох зависела от настроений в обществе, расскажут в усадьбе Брянчаниновых

07.03.2021 [Культура]

Культурно-просветительская программа «Мода ушедшей эпохи» пройдёт в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой 8 марта.

Мероприятие приурочено к Международному женскому дню.

– В рамках программы гостей ожидает экскурсия по усадебному дому, рассказ о развитии и изменчивости моды, модных веяниях, которые определялись общественными настроениями и событиями, происходящими в жизни общества, меняющими образ жизни людей. Также гости узнают об использовании дамских аксессуаров как средства общения, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало программы 8 марта в 13:00 в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района.

Стоимость билета – 280 рублей. 

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