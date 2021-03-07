Полиция Вологды разыскивает мужчину, который похитил деньги с банковской карты

Сотрудники второго отдела полиции города Вологды устанавливают местонахождение подозреваемого, который 16 февраля в период с 09:40 до 12:20 совершал покупки в магазинах города, оплачивая их чужой банковской картой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража денежных средств с банковской карты».

Приметы: мужчина на вид 35-40 лет, нормального телосложения, рост 170-175 см. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-серые брюки, черную кепка, черные кроссовки.

Если вы узнали разыскиваемого и располагаете информацией о его местонахождении, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Вологде: (8172) 76-52-14, 76-52-15, либо «02».

