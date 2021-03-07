Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому «Динамо»

Хоккеисты череповецкой «Северстали», играя дома, уступили московскому «Динамо» в третьем матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Череповчане открыли счёт в середине третьего периода, после того, как вратарь "динамовцев" Иван Бочаров не смог прижать шайбу ко льду, а Якуб Берглунд отправил её в ворота. "Бело-голубым" удалось сравнять счёт за три секунды до конца основного времени матча при игре 6x4. Дмитрий Кагарлицкий забрасывает вторую игру подряд в ворота «Северстали» и переводит этот матч в овертайм.

В дополнительное время победу "бело-голубым" принес гол Данилы Тарасова. 1:2 в матче, и 1:2 в серии до 4-х побед в пользу «Динамо». Следующий матч команды проведут в Череповце 8 марта.

