Стабильный гороскоп на неделю с 8 по 14 марта: три знака наладят отношения, два знака ждет карьерный рост

На этой неделе вас ждет стабильная и спокойная атмосфера, причем как на работе, так и дома. В личной жизни могут уйти различного рода тревоги и, если ранее оставались какие-то острые углы и недомолвки, то теперь многим парам удастся эти конфликты урегулировать мирным путем. Многие из знаков зодиака с удовольствием затеют ремонт и полностью погрузятся в домашние хлопоты.

ОВЕН (21.03-20.04)

Если вы задумывались о приобретении нового жилища, сейчас благоприятный период для осуществления этих планов. Благодаря упорному труду вы сформировали хороший задел для будущего благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Время пожинать плоды своих трудов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Эту неделю стоит посвятить упорному труду и завершению давних проектов. Стоит закрыть наиболее остро стоящие задачи, чтобы начальство не задавало лишних вопросов. Вы удивитесь, насколько быстро со всем справитесь, если не будете откладывать дела в долгий ящик.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Настраивайтесь на позитивную жизнь. Тем, кто строит свою карьеру, больше рекомендуется посвящать времени самообучению, для того чтобы карьера складывалась успешно. Проявляйте сдержанность в отношениях. Финансовая ситуация улучшится в самое ближайшее время.

РАК (22.06-22.07)

На этой неделе вы просто притягиваете к себе людей. Это могут быть и старые знакомые, и новые коллеги. Самое время устанавливать долгоиграющие связи и искать единомышленников для продвижения вашего нового проекта.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Поделитесь своими идеями с человеком, которому вы доверяете. Скорее всего, он поможет вам в реализации вашей мечты. Стоит уделить внимание любимому человеку, пригласить его на романтическое свидание, порадовать приятным сюрпризом. Поверьте, он это высоко оценит.

ДЕВА (24.08-22.09)

Чтобы ваша удача не закончились, доведите все начатое до конца. Избегайте задач, которые изначально не можете сделать. Лучше сразу правильно рассчитать свои силы. Не исключены какие-то яркие и радостные события, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Очень благоприятный период для проявления активности в работе или общении. У вас много креативных идей, не бойтесь поделиться ими. Возможно, кому-то они тоже покажутся интересными и вам захотят помочь в их реализации. Проявите настойчивость и твердость в достижении цели.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Неделя станет просто уникальной в плане достижения карьерного роста. Вам будет сопутствовать удача в этом направлении, и при правильном настрое практически ничто не сможет изменить ход событий. За добрым словом и пониманием следует обратиться к семье.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Вы будете полны энергии, так что можно строить большие планы на эту неделю. Стоит запланировать большой объем работы, приятный отдых и найти время для визита к родителям или родственникам. Возможны большие финансовые затраты, но они окупятся в скором времени.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Сейчас у вас может появиться хорошая возможность для путешествий на очень выгодных условиях. Не упустите шанс. Не исключена помощь влиятельных покровителей и друзей в реализации вашего проекта, который в скором времени принесет прибыль.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Вам сложно подчиняться руководству, но сейчас не время проявлять свободолюбие и независимость, если, конечно, вы не планируете поменять работу. Но если подобные мысли вас посещали, сейчас самый подходящий момент устремиться навстречу светлому будущему.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Вам будет легко сплотить вокруг себя людей и создать команду своей мечты. В отношениях с близким человеком стоит проявить мудрость и сдержанность. Поверьте, он оценит вашу тактичность по достоинству и отблагодарит вас в полной мере.