Квалифицированные мигранты не хотят ехать работать в Вологду и Череповец

07.03.2021 [Общество]

Финансовый университет при Правительстве РФ оценил города России по привлекательности для квалифицированных иностранных трудовых мигрантов. Согласно результатам исследования, среди городов с населением более 250 тысяч человек лидерами по привлекательности являются:  Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Сочи, Челябинск и Красноярск.

Так, например, в Москве хотели бы работать более 41% квалифицированных иностранных граждан, которые стремятся найти работу в России, в Санкт-Петербурге – 3,5%. Вологда и Череповец заняли предпоследние позиции в этом списке, набрав всего – 0,1% наряду с такими городами как Нижний Тагил, Грозный, Петрозаводск, Владикавказ, Чита и Якутск. Результат хуже этого показала только Махачкала — 0,0%.

В основном квалифицированные мигранты приезжают в Россию из Украины, Казахстана, Белоруссии, Стран ЕС, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Молдовы.

Также исследование показало, что многие бывшие граждане России, уехавшие за границу, а также граждане нашей страны, постоянно проживающие вне ее пределов, рассматривают возможность вернуться в Россию для поиска работы.

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