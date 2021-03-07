Выставка графики Владимира Лупандина открылась в музее «Мир забытых вещей»

Выставка «Острова» вологодского художника-графика Владимира Лупандина открылась накануне в музее «Мир забытых вещей» в Вологде.

Владимир Лупандин закончил инженерно-строительный факультет ВоГТУ по специальности «Реставрация памятников архитектуры и архитектурной среды». Помимо рисования акварелью и тушью занимается книжной иллюстрацией и авторской открыткой, и, конечно же, экслибрисом.

О себе Владимир говорит, что он «безвылазно живёт в Вологде и иногда – при появлении костлявой руки голода – работает».

Работы Лупандина находятся в собраниях Вологодской областной картинной галереи и Вологодского государственного музея-заповедника, Музея экслибриса и миниатюрной книги Международного союза книголюбов в Москве, во многих других городах России, Польши, Болгарии, Литвы, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Посетить выставку можно до 20 апреля по адресу: Вологда, Ленинградская, 6, с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник и вторник.

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