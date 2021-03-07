В Череповце работник украл с предприятия более 5 тонн дизельного топлива на сумму более 250 тысяч рублей

Более 5 тонн дизельного топлива на сумму более 250 тысяч рублей украл с одного из предприятий Череповца его сотрудник.

– В полицию Череповца поступило сообщение от представителя одной из организаций города о краже более 5500 литров топлива. Общая сумма ущерба, нанесённого организации, составила свыше 250 тысяч рублей, – сообщает УМВД России по Череповцу.

В ходе расследования полицейские выяснили, что топливные карты выдавались всем сотрудникам предприятия, за которыми были закреплены автомобили и специальная техника. Как удалось выяснить, злоумышленником оказался сотрудник предприятия – водитель служебной спецтехники.

– В ходе разговора с сотрудниками полиции 33-летний череповчанин сознался в содеянном. Задержанный пояснил, что у него возник умысел совершить хищение дизельного топлива. Череповчанин продавал его по заниженной цене (35-38 рублей за 1 литр) прямо на автозаправочных станциях города, расплачиваясь топливной картой предприятия. Таким образом мужчина похитил более 200000 рублей. Денежные средства он потратил на личные нужды, – сообщает УМВД России по Череповцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье – лишения свободы на срок до шести лет.



