Презентация выставки дамского рукоделия состоится 7 марта в библиотеке имени Бабушкина

Международный женский день - один из самых любимых праздников в России. Поздравляющие, как правило, часто говорят о нежности, весне, женственности. И очень редко вспоминают о том, что появился этот праздник как день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права. NewsVo поговорил с пятью вологодскими активистками о том, как они меняют мир вокруг себя.