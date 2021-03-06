Презентация выставки дамского рукоделия состоится 7 марта в библиотеке имени Бабушкина

06.03.2021 [Культура]

Презентация выставки дамского рукоделия «Красота своими руками» пройдёт 7 марта в помещении Вологодской областной научной библиотеки имени Бабушкина.

Это будет уже 14-я по счёту выставка рукоделия, которую библиотека проводит ежегодно в преддверии Международного женского дня.

– В экспозиции представлены работы в различных техниках вышивки: крестом, лентами, бисером, хардангер (скандинавская вышивка) и других, – говорится на сайте библиотеки. – На открытии выставки выступят участники вокальной студии «Нота».

Начало торжественной церемонии открытия 7 марта в 12:00 по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7, второй этаж.

Выставка будет работать до 31 марта по будням с 10:00 до 20:00 (кроме пятницы) и в выходные с 10:00 до 18:00.  

Вход свободный. 

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