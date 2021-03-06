В Вологде мужчина пытался выйти из магазина в новой одежде, не заплатив за неё

06.03.2021 [Происшествия]

33-летний мужчина пытался вынести на себе из магазина одежды в Вологде товары на 4 000 рублей. Сигнал сотрудникам вневедомственной охраны поступил из охраняемого магазина модной одежды в торговом центре на Окружном шоссе в областной столице. 

– Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии выяснили, что в торговый зал зашел посетитель, выбрал различную одежду и ушел в примерочную. Однако оттуда молодой человек вышел уже без товара и направился к выходу. Охранники остановили его и попросили расстегнуть верхнюю одежду. Как оказалось, гражданин надел под свою одежду куртку и брюки, которые были выставлены на продажу. Молодой человек вернулся в примерочную, снял вещи, принадлежащие магазину, и вновь попытался уйти, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудникам Росгвардии мужчина заявил, что не собирался похищать товар и, вообще, не причастен к происходящему. 

Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушителя полицейским для разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

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