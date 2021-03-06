Одна женщина пострадала и две остались без жилья из-за пожара в Усть-Кубинском районе

06.03.2021 [Происшествия]

Двухквартирный деревянный дом сгорел 5 марта в деревне Королиха Устьянского сельского поселения Усть-Кубинского района.

Сообщение о пожаре поступило 5 марта в 16:20. Горел деревянный двухквартирный дом 1985 года постройки. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Строение уничтожено огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Собственница квартиры, в которой начался пожар – женщина 66 лет – получила ожог руки и головы 1 степени, не госпитализирована. Собственницы второй квартиры – женщины 48 лет – на момент пожара не было дома.

Причиной пожара предположительно стала неисправная печь. 

В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, из них 1 член ДПО.

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