В «Ростелекоме» заявили, что массовых отключений абонентов домашнего интернета не будет

05.03.2021 [Общество]

5 марта сайт РБК со ссылкой на источники написал о том, что у части клиентов домашнего интернета в России в ближайшие дни отключат связь. По данным издания, 11 марта закончится действие разрешений Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет.  

— Источник РБК, близкий к ГКРЧ, сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома», — говорится в публикации. 

Вопрос должны были обсудить на первом заседании комиссии в этом году, но оно до сих пор не состоялось. Поэтому те операторы, которые сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики.

В ПАО «Ростелеком» корреспонденту NewsVo сообщили, что под отключение могут попасть только те абоненты, доступ в интернет которых предоставлен по технологии БШПД (беспроводной фиксированный широкополосный доступ), чаще всего такой вариант используется в малых населенных пунктах и на удаленных территориях.

— Это сравнительно редкая услуга, ею пользуются менее 1% абонентов по всей стране. У клиентов «Ростелекома», подключенных по традиционным проводным технологиям, когда кабель проложен до домохозяйства (PON, FTTb, xDSL), не произойдет никаких изменений. Тем не менее, для нас интересы всех абонентов в приоритете, поэтому мы будем делать всё, чтобы они не пострадали от нововведений. Мы рассчитываем, что разрешение на использование частот будет продлено. Для этого есть все основания, но просто в 2021 году еще ни разу не проводились заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которая должна принять соответствующее решение. В крайнем случае — будем предлагать альтернативные способы подключения, — отмечают в компании.

В Минцифры России уже заявили, что заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц, состоится "в ближайшее время". 

 

Тэги: Ростелеком, Интернет

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