С апреля поезд Череповец-Москва вновь будет курсировать ежедневно

Из-за увеличения спроса на поездки поезд № 126/125 Череповец — Москва будет курсировать ежедневно отправлением из Череповца с 1 апреля, отправлением из Москвы со 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

— Билеты в продаже. С начала февраля поезд совершал меньше рейсов из-за снижения пассажиропотока, — говорится в сообщении.

Раннее NewsVo сообщал, что в апреле 2020 года из-за низкого пассажиропотока на маршруте Череповец-Москва была изменена периодичность курсирования - с ежедневного до трех раз в неделю. В августе вновь вернули ежедневное курсирование, а уже в октябре опять вернулись к периодичности три раза в неделю.