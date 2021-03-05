Фонд соцстраха незаконно отказал предпринимательнице из Грязовца в выплате пособия по беременности

05.03.2021 [Общество]

Арбитражный суд признал незаконным решение Фонда социального страхования об отказе в выплате пособия по беременности и родам предпринимательнице из Грязовца.

В материалах дела говорится, что женщина, являясь ИП, в июле 2019 года зарегистрировалась в Фонде в качестве страхователя и уплатила за этот год взносы в полном объеме.  Позже она обратилась в Фонд с заявлением о назначении и выплате ей пособия по беременности и родам. Женщина предъявила листок нетрудоспособности, выданный в конце декабря 2019 года и охватывающий период по май 2020 года.

— Фонд отказал женщине в назначении и выплате ей пособия по следующим основаниям. В отношении уплаченных страховых взносов за 2019 год предприниматель имеет право получить страховое обеспечение только с 1 января 2020 года, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

В Фонде посчитали, что, поскольку страховой случай возник в декабре 2019 года, то право на пособие не возникает. Однако суд встал на сторону женщины-предпринимателя, отметив, что «беременность и роды являются единым страховым случаем, поскольку данный физиологический процесс не подлежит разделению». Для назначения и выплаты данного пособия имеет значение наличие самого страхового случая и уплата страховых взносов за календарный год, предшествующий календарному году обращения за пособием.

— То обстоятельство, что листок нетрудоспособности выдан в декабре 2019 года, не может препятствовать реализации страхователем гарантированных государством прав на социальную защиту, предоставляемую гражданам по добровольному социальному страхованию, — сообщает пресс-служба судов. 

Решение Арбитражного суда Вологодской области от 04 декабря 2020 года оставлено Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом 3 марта 2021 года без изменения.

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