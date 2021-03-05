Онлайн-выставку работ вологодского фотографа Владимира Титова могут посетить все желающие

Персональная онлайн-выставка «Двумерность» проводится с 2 по 16 марта на странице содружества вологодских фотографов «FotoLira» в социальной сети. Автор работ – вологодский фотограф Владимир Титов.

– Фотография дает возможность не только увидеть пространство и время, но и наполнить смыслом. Этой выставкой хочу поделиться своим восприятием окружающего мира, – говорит о работах автор.

Организаторы выставки предлагают зрителям делиться впечатлениями, а также задавать вопросы Владимиру Титову в комментариях под постом по ссылке.

Посмотреть выставку можно до 16 марта по ссылке.

(0+)

