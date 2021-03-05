Суд вынес приговор мужу и жене, торговавшими наркотиками в Череповце

3 марта суд вынес приговор семейной паре из Череповца. Мужчина и женщина признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном хранении запрещенных веществ.

В ходе следствия было установлено, что в марте 2020 года череповчанин покупал в интернете крупные партии наркотических средств.

— Впоследствии супруги совместно наркотические средства хранили и расфасовывали по месту своего жительства. Затем подготовленные к сбыту наркотические вещества помещали в тайники на территории г. Череповца. После чего, координаты с местонахождением тайников с наркотическими средствами супруги, посредством сети «Интернет» сообщали лицу, который в дальнейшем наркотические средства сбывал потребителям, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Полицейские задержали супругов в октябре прошлого года в поселке Тоншалово. У них изъяли 48 свертков с наркотиками. В ходе осмотра квартиры подсудимых также были изъяты наркотические вещества в крупном размере, подготовленные для дальнейшего сбыта, а также для собственного употребления.

Обвиняемые полностью признали вину в совершенных преступлениях, раскаялись в содеянном.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его жена, согласно приговору, получила пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Череповчанке предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее несовершеннолетними детьми 14-летнего возраста.

Приговор суда не вступил в законную силу.