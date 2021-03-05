В Нюксенице прокуратура обнаружила нарушения при продаже воды через автомат

В Нюксенском районе прокуратура обнаружила нарушения при продаже воды через торговый автомат.

— Надзорными мероприятиями установлено, что в нарушении требований Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» одним из индивидуальных предпринимателей Нюксенского района при реализации воды населению через торговый автомат, мероприятия по проведению производственного контроля осуществлялись не в полном объеме. Так, реализуемая питьевая вода на паразитологические, органические и неорганические вещества не исследовалась, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Ведомство пришло к выводу, что существующие нарушения могут способствовать возникновению и распространению заболеваний среди покупателей воды. В адрес предпринимателя было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Сейчас бизнесмен, как отмечают в прокуратуре, принимает меры к устранению нарушений.