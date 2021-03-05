Пешеходную экскурсию по Вологде проведёт 7 марта экскурсовод Елена Смиренникова

Пешеходную экскурсию по Вологде «По следам Алаевых» проведёт 7 марта экскурсовод Елена Смиренникова.

– Весна настала, погода хорошая, предлагаю идти гулять по городу))) – пишет Елена на своей странице в социальной сети. – Например, по городу начала ХХ века. Рассуждать о том, как снять жильё, как сдать жильё, и чем ещё заняться домовладельцу (лайфхак: благотворительностью).