Перевозивший коров грузовик опрокинулся в Междуреченском районе

Грузовик, перевозивший крупный рогатый скот, опрокинулся Междуреченском районе. Инцидент произошел днем 4 марта на 24 километре автодороги Илейкино — Шуйское.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 24-летний водитель грузовика ГАЗ с кузовом, оборудованным для перевозки животных, допустил опрокидывание машины.

— В результате дорожного инцидента автомашина получила кузовные повреждения. В настоящее время информации о пострадавших не имеется, — сообщает пресс-служба.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что в момент аварии в кузове находилось шесть коров. Все были увезены представителем собственника с места событий на другом транспортном средстве.

Видео с места происшествия появилось накануне в соцсетях. Судя по ролику, одно из животных получило травму.