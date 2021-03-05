Перевозивший коров грузовик опрокинулся в Междуреченском районе

05.03.2021 [Происшествия]

Грузовик, перевозивший крупный рогатый скот, опрокинулся Междуреченском районе. Инцидент произошел днем 4 марта на 24 километре автодороги Илейкино — Шуйское.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 24-летний водитель грузовика ГАЗ с кузовом, оборудованным для перевозки животных, допустил опрокидывание машины. 

— В результате дорожного инцидента автомашина получила кузовные повреждения. В настоящее время информации о пострадавших не имеется, — сообщает пресс-служба. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что в момент аварии в кузове находилось шесть коров.  Все были увезены представителем собственника с места событий на другом транспортном средстве. 

Видео с места происшествия появилось накануне в соцсетях. Судя по ролику, одно из животных получило травму.

Тэги: ДТП, коровы
Фото областного УМВД

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