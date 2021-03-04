Вологодский предприниматель Борис Подольный встретился с Путиным

Депутата Гордумы Вологды от «Единой России», бизнесмена Бориса Подольного заметили на встрече президента Владимира Путина с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

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Путин поздравил волонтеров с годовщиной начала акции и выразил надежду, что работа не будет остановлена.

«Поэтому я вас поздравляю с годом совместной работы – хочу выразить надежду на то, что, несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, как вы видите, но тем не менее вызовов у нас ещё много, и они носят весьма опасный характер. Поэтому ваша работа нужна, ваша поддержка востребована. Надеюсь, что вы эту работу не оставите», - заключил президент.

Сообщается, что с начала акции 1 марта 2020 года по всей России к ней присоединились почти 200 тысяч добровольцев. Они развозили продукты пожилым на самоизоляции, собирали средства индивидуальной защиты, помогали медикам.