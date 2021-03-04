Под Вологдой задержали подростка без прав за рулём мотоцикла

Двух подростков на мотоцикле задержали под Вологдой. Патрульные ДПС заметили их на 13 километре автодороги Семёнково-Заря. Световые приборы на транспорте были выключены, а у водителя, которым оказался 17-летний житель села Молочное, не было прав.

«Так как на улице было холодно, водитель мотоцикла и его пассажир замерзли. Чтобы предотвратить переохлаждение, госавтоинспекторы посадили их в служебный автомобиль погреться», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

С задержанными провели беседу о необходимости соблюдения ПДД, а на водителя составили протокол за вождение без прав. Подростков передали их законным представителям.