Пьяный череповчанин угнал автомобиль знакомого, пока тот был на работе

В Череповце полицейские задержали пьяного водителя. Он катался по дворам домов на улице Окинина с выключенными фарами и застрял в сугробе. От медицинского освидетельствования 24-летний задержанный отказался.

«Установив владельца транспортного средства, полицейские связались с ним и выяснили, что мужчина оставил свой автомобиль на парковке возле дома, где проживает, и никому не давал права управлять им. После этого от череповчанина поступило заявление об угоне», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось, что подозреваемый знаком с владельцем машины и знал, что двери авто не запираются, так как сломан центральный замок. Он нашёл ключ зажигания в салоне и решил покататься, пока хозяин автомобиля был на работе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.