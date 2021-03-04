Отдать или обменять ненужные косметику, парфюмерию или бижутерию можно на Экобарахолке в Вологде 6 марта

04.03.2021 [Общество]

Экобарахолку проведёт в Вологде 6 марта общественная организация «Сотвори добро». Это будет экологическая акция, на который вологжане смогут обменять ненужные им вещи, на нужные. 

На этот раз Экобарахолка будет тематическая, она приурочена к празднику 8 марта. Организаторы предлагают вологжанам приносить не нужные им косметику, парфюмерию, бытовую химию, средства личной гигиены, аксессуары, бижутерию, кошельки и сумки, а взамен брать то, что им нужно.

– Раньше мы проводили Экобарахолку в рамках проекта «Добрая Вологда», который организовывал Фонд поддержки гражданских инициатив в рамках гранта. В этом году мы продолжаем это делать самостоятельно, – рассказала NewsVo руководитель организации «Сотвори добро» Елена Пискунова. – В этот раз у нас в преддверии 8 марта тема о красоте и уюте. Все, кто за бережное потребление, поддерживают экологию, они могут принести то, чем не пользуются. Может купили ребёнку крем, а у него на него аллергия, индивидуальная непереносимость. Или приобрели косметику, попробовали, не подходит. Обратите внимание, что упаковка может быть вскрыта, это допускается, но срок годности обязательно должен быть хорошим, с запасом. Просрочку не берём.

Организаторы планируют проводить тематические Экобарахолки раз в месяц. Предварительно - каждую первую субботу месяца на базе гуманитарного склада по адресу проспект Победы, 37. 

– Как это обычно у нас происходит? – поясняет ход мероприятия Елена. – На столе мы раскладываем то, что нам принесли заранее, а когда приходит посетитель, то он приносит что-то своё и взамен берёт то, что ему нужно. Мы здесь не ограничиваем ни в количестве, ни в социальной группе. Единственное, в чём мы ограничены, так это во времени – работаем с 10 до 12 часов. У нас ведь как бывает… Мы объявляем тему, а люди-то нам приносят всё то, от чего сейчас решили избавиться: книги, косметику для животных, посуду, сувениры. Мы им не отказываем. И, если у нас есть возможность это выставить, то обязательно выставляем. Либо сохраняем это до следующей барахолки.

Экобарахолка пройдёт в субботу, 6 марта, с 10:00 до 12:00 по адресу: Вологда, проспект Победы, 37.

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