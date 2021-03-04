Вологжанка ударила оскорбившего её мужчину стаканом по лицу

В Вологде суд огласил приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении лёгкого вреда здоровью потерпевшего. Инцидент произошёл в одном из ресторанов города в феврале 2020 года. В ходе ссоры подсудимая ударила пострадавшего мужчину стеклянным стаканом по лицу, причинив боль и телесные повреждения.

«Обвиняемая свой поступок объяснила тем, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил ее нецензурной бранью и пролил на нее содержимое своего стакана», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Женщина полностью признала вину. Ей назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.