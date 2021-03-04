С великоустюгского бизнесмена взыскали 4,7 млн рублей за ущерб из-за ДТП, виновником которого был его водитель

Суд обязал предпринимателя из Великого Устюга выплатить 4,7 млн рублей за ущерб в результате ДТП, виновником которого стал его водитель, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Согласно материалам дела, авария произошла еще в 2019 года на отрезке федеральной трассы «Вятка» в Орловском районе Кировской области. Столкнулись MAN, водитель которого работал на устюгского предпринимателя, и Scania, которой владеет предприниматель из Тамбова. Виновником аварии признан мужчина, управлявший MAN.

— Владелец Scania (предприниматель из Тамбова) обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании 4 745 300 рублей с великоустюгского предпринимателя — владельца фуры MAN. Эта сумма является разницей между страховой выплатой АО «СОГАЗ» в размере 400 000 рублей и реальными затратами на ремонт грузового автомобиля, насчитанными экспертом без учета износа деталей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Великоустюгский бизнесмен и страховая компания считали, что ущерб должен взыскиваться с учетом износа заменяемых деталей, однако суд с ними не согласился. В итоге вологодский предприниматель теперь должен выплатить коллеге из Тамбова 4 745 300 рублей в счет возмещения убытков.