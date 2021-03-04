Бесплатно стерилизовать домашних собак и кошек в Вологде предлагает «Приют надежды»

Общество защиты животных «Приют надежды» реализует социальный проект, направленный на гуманное регулирование численности бездомных животных в Вологде.

– В рамках данного проекта, кроме бездомных кошек и собак, могут быть прооперированы и те животные, чьи хозяева в полной мере осознают важность стерилизации, но не могут себе позволить оплатить ее, – сообщается на странице общества защиты животных.

Акция будет проходить с 1 марта до тех пор, пока не закончатся средства, выделенные на проект. Предварительная запись по телефону: 8-911-539-24-13 (Елена).

Как сообщает ОЗЖ «Приют надежды», проект реализуется на средства, поступающие от спонсоров. Всех, кто хочет принять финансовое участие в этом социальном проекте, предлагают писать в личные сообщения Елене Поповой.