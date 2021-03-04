Экс-заместителя главы Вологды Алексея Осокина увезли на «скорой» из суда

В Вологде во время очередного заседания по делу о мошенничестве при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе одному из подсудимых — бывшему заместителю главы города Алексею Осокину - вызвали «скорую».

— Фельдшер в зале суда была опрошен по поводу состояния Осокина. Во время опроса судьёй, фельдшер заявил, что есть признаки опьянения: запах, шаткая походка, давление чуть превышено, — сообщает из зала суда журналист Сергей Городишенин.

Сам Осокин заявил, что действительно употреблял алкоголь, но это было накануне вечером. В итоге Алексея Осокина приставы увезли на медосвидетельствование. Заседание суда может быть перенесено из-за состояния подсудимого.

UPD от 10.20 4 марта.

Как сообщает Городишенин, на выходе из суда Осокину стало плохо, в итоге его увезли не приставы на медосвидетельствование, а «скорая» в больницу.

Как ранее сообщал NewsVo, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Анатолия Бутусова, фирма которого ("СК "Север") выполняла по контракту часть работ, спустя год после окончания строительства, в 2017 году, внезапно обвинили в мошенничестве. На скамье подсудимых, кроме Бутусова, также оказались бывшие заместители главы города Алексей Осокин и Антон Мусихин, консультант по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Игорь Ивонин, бывший гендиректор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный. Прокуратура обвиняет их в том, что они, действуя якобы по предварительному сговору, похитили более 100 млн рублей.

Анатолий Бутусов с адвокатом также указывают на юридические нарушения в обвинении бывших чиновников горадминистрации:

- Есть пленум верховного суда, там четко сказано, что за одни и те же действия должностное лицо не может одновременно привлекаться по мошенничеству и за превышение должностных полномочий. Одно из двух.

Отметим, что если первоначально областное УМВД сообщало о хищении 100 млн рублей из городского бюджета, то теперь "источник" поменялся - речь идет и о городском, и об областном бюджетах.

Добавим, что Антон Мусихин теперь работает заместителем гендиректора строительной фирмы ЗАО «Горстройзаказчик», Алексей Осокин — заместителем гендиректора ООО «Стройсила», Александр Ивонин — инженером ООО «Дорсервис», а Александр Присяжный сказал на первом заседании в суде, что он не работает.