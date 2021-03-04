Новая экспозиция открылась в Музее археологии в Череповце

04.03.2021 [Культура]

Новая экспозиция открылась накануне в Музее археологии в Череповце. Три зала на втором этаже музея рассказывают историю края с начала железного века позднего Средневековья.

В новой экспозиции представлены более сотни новых предметов, в том числе редкие и по-настоящему уникальные вещи, найденные археологами.

– Первый зал повествует о тех изменениях, которые затронули все сферы жизни наших предков с появлением железа, – рассказывают сотрудники Череповецкого музейного объединения. – Здесь же нашла отражение эпоха Великого переселения народов: откуда шли потоки переселенцев в наш край, как они ассимилировали местное население, какие этнические «краски» они привносили в палитру существовавшей культуры. Отдельный зал посвящен древнерусской колонизации региона, отражению «норманнского следа» на Шексне и Белом озере. Экспозиция логично завершается поздним Средневековьем — далее история изучается по сохранившимся письменным источникам.

Витрины с музейными предметами дополнены иллюстративным материалом, реконструкциями «домик мертвых», «лодка-долбленка», «женский и мужской костюмы», диорамой «Древнее Белоозеро в XI веке».

– Заглянуть в прошлое и оказаться в железном веке! – пишет на своей странице Маргарита Гусева, глава города Череповца. – Среди экспонатов – украшения, посуда, предметы культа. Уникальные находки, собранные не одним поколением археологов и краеведов, свидетельствует о развитии нашего края с появлением железа.

Оформить экспозицию помогали профессиональные художники – Антон Иоганн и Григорий Черноголовков, скульптор Александр Шебунин, реконструкторы Елена и Виталий Красавины, мастер-моделист Валентин Поклад.

– Это будет реконструкция исторических событий, посвященная эпохе наших давних предков - людям, которые осваивали череповецкие земли еще в начале прошлого тысячелетия, – написал ещё накануне открытия на своей странице бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалёв. – И совершив виртуальное путешествие во времени, можно будет прикоснуться к культуре фино-угорских народов, изучить историю их быта, представить, как выглядела их обувь и одежда, узнать какими были предметы их культа и орудия труда…

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