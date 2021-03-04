Судья обязал череповчанку вернуть шпица, за которого она не заплатила, продавцу

В Череповце мировой судья обязал покупательницу шпица вернуть собаку, за которую она не заплатила, хозяйке.

В материалах дела говорится, что в конце декабря жительница Череповца Алла продала Светлане собаку породы немецкий малый шпиц по кличке Голди Элли. Цена договора купли-продажи составила 50 000 рублей. Покупательница написала расписку, в которой говорилось, что требуемую сумму она передаст продавцу до 4 января, и забрала собаку.

— Однако обязательства покупательница в указанный срок не выполнила. Алла обратилась к мировому судье Вологодской области по судебному участку № 17 в г. Череповце с гражданским иском к Светлане о расторжении договора купли-продажи и возврате Голди Элли, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья удовлетворил требования продавца.