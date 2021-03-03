Жительницу Кадуйского района, которая ударила бывшего мужа ножом в спину, осудили условно

В Кадуйском районе суд огласил приговор 44-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью бывшего мужа. Инцидент произошёл в доме, где живут оба фигуранта дела, в деревне Малая Рукавицкая днём 30 марта 2020 года. Потерпевший показал, что в тот день пришёл домой нетрезвым.

«Между ними началась ссора из-за того, что она отказалась ему дать сигарет. Насилие к ней он не применял, угрозы в ее адрес не высказывал. Собирался выходить из дома, подошел к двери, при этом стоял спиной к подсудимой. В этот момент почувствовал удар в спину под лопатку, потекла кровь. В шоковом состоянии дошел до магазина, который находится в десяти метрах от дома, попросил продавца вызвать скорую помощь и потерял сознание. В магазине были еще люди. Бригада скорой помощи привела его в сознание и отвезла в больницу, где он находился десять дней», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая не признала вину, отметила, что физически сильнее бывшего мужа и утверждала, что не ударяла его ножом. Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор вступил в законную силу.