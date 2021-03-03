Синоптики обещают метели в Вологодской области

В ночь на 4 марта Вологодская область окажется под влиянием циклона. Пройдет снег, местами сильный, с метелью. Днем интенсивность осадков будет снижаться.

— По мере отступления циклонического вихря в регионе вновь заметно похолодает, осадки ослабнут. В ночь на пятницу 8,-13 градусов, по востоку местами при прояснениях до 18 мороза. Еще холоднее станет в ночь на субботу, на всей территории ниже -13,-18, местами до -20 градусов, — сообщает Вологодский гидрометцентр.

7 марта, по предварительным данным, в регион вновь придет циклон, «а значит, вологжан вновь ждут снегопады, ветер и метель», говорят синоптики.