Подозреваемого в серии краж из квартир вологжанок разыскали в колонии Белгородской области

В Вологде полицейские раскрыли серию краж из квартир местных жительниц. Одна из потерпевших рассказала, что пригласила в гости мужчину, с которым познакомилась в социальной сети. Утром после застолья она увидела, что пропал её сотовый телефон, и выяснила, что с её счёта было украдено 11 тысяч рублей.

«Через несколько дней с аналогичным заявлением обратилась еще одна вологжанка. Женщина рассказала, что в социальной сети познакомилась с мужчиной, которого в дальнейшем пригласила к себе в гости. После ухода нового знакомого она обнаружила пропажу сумки, в которой находились сотовый телефон, денежные средства порядка 3500 рублей и документы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Подозреваемого в кражах, которым оказался 42-летний уроженец Череповецкого района, разыскали в колонии Белгородской области, где он отбывает наказание за аналогичные преступления. Он признался в содеянном и рассказал, что выкинул украденные документы, продал телефоны и потратил деньги.