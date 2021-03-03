Череповецкий металлургический комбинат будет поставлять металл «АвтоВАЗу»

«Северсталь» и «АвтоВАЗ» подписали соглашение о поставках металла. Согласно документу, в течение года Череповецкий металлургический комбинат будет выполнять поставки всех видов металла, которые потребляет завод: холоднокатаного, оцинкованного и горячекатаного травленого, сообщает пресс-служба компании.

«Заключение очередного долгосрочного соглашения говорит о продолжении укрепления отношений между „Северсталью“ и ведущим автопроизводителем легковых автомобилей в нашей стране. Дополнительные возможности для расширения сотрудничества нам дает строительство нового непрерывно-травильного агрегата № 4. Реализация такого инвестиционного проекта на Череповецком металлургическом комбинате не случайна и обусловлена требованиями рынка», — говорит генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Металлопрокат «Северстали» применяют в изготовлении таких элементов кузова автомобиля как двери, капот, крышка багажника, крылья, боковины, силовые элементы и штампованные диски колёс.