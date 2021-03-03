50-летний вологжанин убил собутыльника и рассказал о случившемся соседям

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 52-летнего знакомого. Инцидент произошёл в квартире подозреваемого на улице Пугачёва в ночь на 1 марта. Мужчины были пьяны.

«В ходе возникшей ссоры хозяин квартиры ударил знакомого ножом в спину. От причиненного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. О содеянном в правоохранительные органы сообщили соседи, к которым обратился подозреваемый за вызовом полиции и скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Мужчина задержан. Решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.