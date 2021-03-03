Сделать семейное фото, макияж или детский аквагрим можно 6 марта на «Хорошем дне» в Вологде

Благотворительная акция «Хороший день» пройдёт 6 марта в ТРЦ «Мармелад» в Вологде.

В программе:

С 11:00 до 19:00 – фотосессии вологодских фотографов Кати Назариной (с 11:00 до 13:00), Вадима Есина (с 12:00 до 14:00), Натальи Елисеевой (с 14:00 до 16:00) и Натальи Антоновой (с 17:00 до 19:00).

С 11:00 до 19:00 – визажисты «Маry Kaу» расскажут о правилах ухода за волосами и лицом, а также раскроют секреты стойкого макияжа.

С 11:00 до 19:00 – благотворительная ярмарка изделий ручной работы.

С 11:00 до 14:00 – детский аквагрим.

С 15:00 – мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению блоков для записи на холодильник. Тематика «8 марта».

Собранные на акции средства будут направлены на помощь подопечным фонда «Хорошие люди» – Саше Карбасниковой и Богдану Шатровскому.

Начало акции 6 марта с 11:00 на третьем этаже в зоне фуд-корта в ТРЦ «Мармелад» по адресу: Вологда, Пошехонское шоссе, 22.