В Великом Устюге двух молодых людей будут судить за дачные кражи

В Великоустюгском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего и 20-летнего местных жителей. В зависимости от роли каждого, их обвиняют в кражах и нарушении неприкосновенности жилища.

По версии следствия, в январе 2021 года они взломали три чужих дачных дома в деревне Огорыльцево и вынесли оттуда телевизионную антенну и продукты стоимостью около 2500 рублей.

«Далее молодые люди заночевали в другом чужом доме, куда незаконно проникли и принесли похищенное. Там их обнаружили пострадавшие владельцы дач, которые вызвали полицию», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Выяснилось также, что в декабре 2020 года старший обвиняемый украл металлические изделия из сарая соседа. Сумма ущерба составила около 5000 рублей. Поскольку ранее он был судим за кражи, и отбывал наказание в виде исправительных работ, его заключили под стражу.

Дело готовится к передаче в суд.