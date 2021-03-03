Суд на 20 тысяч рублей оштрафовал вологжанина за оскорбление участкового

В Вологде суд огласил приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в оскорблении участкового. Инцидент произошёл в сентябре 2020 года в отделении полиции, куда подсудимый пришёл для разбирательства по делу о побоях.

«Мужчина в присутствии других граждан учинил конфликт и высказал в адрес сотрудника отдела полиции оскорбления в форме грубой нецензурной брани, чем унизил честь и достоинство представителя власти», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Обвиняемый раскаялся в содеянном и принёс потерпевшему извинения. Ему назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.