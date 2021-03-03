Выставка фотографий Ольги Лапшиной откроется в Череповце 4 марта

03.03.2021 [Культура]

Выставка фотографий Ольги Лапшиной и её учеников «Эстафета» работает с 1 марта в Центральной городской библиотеке имени Верещагина. Торжественное открытие состоится 4 марта.

Здесь представлены результаты работы совместных творческих съёмок детей Здесь представлены результаты работы совместных творческих съёмок детей и взрослых.
и взрослых.

– Название «Эстафета» символично, для фотографа, важно не только показать свой взгляд на мир, но и передать свои знания, опыт, – говорится в анонсе мероприятия.

– Для меня это творческая эстафета, эстафета вдохновения. Нужно поделиться огоньком с ближними, чтобы зажечь факел, который будет гореть и передаваться дальше, – говорит Ольга Лапшина.

Торжественное открытие выставки состоится 4 марта в 18:00 по адресу: Череповец, бульвар Доменщиков 32, фойе 1 этажа.

Посетить выставку можно будет до 31 марта в часы работы библиотеки: в понедельник и субботу с 10:00 до 18:00, со вторника по пятницу с 9:00 до 20:00. Выходной - воскресенье. Санитарный день: первая пятница каждого месяца

Вход свободный.

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