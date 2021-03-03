Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1

«Северсталь» с поражения начала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В первом матче 1/8 финала "Кубка Гагарина" череповчане на выезде уступили московскому «Динамо» 0:1. Единственную шайбу в составе "бело-голубых" забросил Дмитрий Яшкин в начале второго периода. А ассистировал ему в этом голе Вадим Шипачёв. Отметим игру вратаря «Северстали» Владислава Подъяпольского, который отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.

«Для многих, для 80% нашей команды, сегодня состоялся дебют в плей-офф. Первая игра получилась, как в поговорке, комом. Особенно первый период немножко подтряхивало. Хорошо, что первый период отыграли 0:0. Второй ровный, третий, я считаю, владели преимуществом. Жалко, что не забили. В принципе, можно сказать, что результат достойный. Но отрицательный всё равно. Играя с такими хоккеистами, как Яшкин, Шипачев, которые делают результат, можно сказать, что достойно отыграли. Серия длится до четырёх побед. Надо поверить в то, что мы можем. Жалко, что не забили в третьем. Третий период, я считаю, доказал, что мы в этой серии ещё можем зацепиться», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Счёт в серии до четырех побед 1:0 в пользу «Динамо». Следующий матч команды проведут завтра, тоже в Москве.