Школьник-блогер из Великого Устюга рассказал, что на городском митинге детям говорили о Навальном

02.03.2021 [Общество]

Великоустюгский школьник рассказал в своем видеоблоге о том, что его огорчило, когда на митинге памяти воинов-афганцев  стали говорить о Навальном. 

— Мы пришли на мероприятие, которое было посвящено памяти войны в Афганистане. Я здесь ничего не могу сказать, потому что, действительно, надо чтить память героев. То, что они сделали для нашей страны. Но то, что говорили приходящие на эту трибуну люди, меня немного огорчило. Во-первых, там было безумно холодно, было -30 и мы стояли на морозе где-то час. Еще там вышел монах, который рассказывал о том, что каждый из нас должен пойти в армию. Потом любой другой, кто приходил на эту сцену, говорил, что мы не должны продавать страну Навальному. Если быть честным, то меня уже достала вся эта тема с Навальным, я не принимаю ничью сторону. Я не лезу в политику, мне это не надо. Но то, что говорили нам, детям, а там правда собрались дети, то есть ученики школ, каких-то движений, студенты колледжей, первокурсники какие-нибудь. И нам опять говорят про эту тему. Ну зачем вы нам это внушаете, скажите, пожалуйста? Это уже не первый раз, к нам даже приходят в школу и говорят, чтобы мы не участвовали в митингах, нам это не надо, будут штрафы, — говорит Влад.

Судя по всему, школьник имеет в виду митинг, состоявший на площади Славы в Великом Устюге 15 февраля и посвящённый 32-й годовщине вывода войск из Афганистана.

 

Первое видео на канале vladislavio появилось год назад. У Влада 720 подписчиков и суммарно около 10 тысяч просмотров. В своих видео школьник рассказывает, как что-то рисует, готовит, как проводит день. 

 

 

Тэги: Навальный, митинг, блогеры

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