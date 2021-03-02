В Череповце руководителя фирмы по организации автобусных туров осудили за мошенничество

В Череповце суд огласил приговор 44-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимая исполняла обязанности руководителя ООО «Автотур», которое оказывало услуги по организации автобусных туров по России.

«Не позднее 11.08.2018 г. в связи с отсутствием надлежащего установленного законом учета и хранения туристических путевок и денежных средств, у ООО „АвтоТур“ под руководством подсудимой возникли долговые обязательства перед контрагентами и гражданами. Для погашения долгов и удовлетворения личных потребностей Пузикова решила похитить деньги граждан под предлогом оказания туристических услуг», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Сумма ущерба, причинённого 167 потерпевшим, составила 2 764 560 рублей. Эти деньги обвиняемая тратила на личные нужды и погашение задолженности перед контрагентами. Кроме того, за счёт этих средств женщина исполняла обязанности перед туристами, ранее заключившими договоры.

Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Её также обязали возместить материальный вред, причинённый 80 потерпевшим, заявившим гражданские иски. Остальные пострадавшие могут заявить иски в порядке гражданского судопроизводства. Приговор вступил в законную силу.