В Сямженском районе погибла пассажирка выехавшей на встречку «Газели»

В Сямженском районе в результате столкновения «Газели» и «Тойоты» погибла женщина. ДТП произошло около 10 утра 2 марта на 547 километре автодороги Москва — Архангельск.

По предварительным данным областного УМВД, 45-летний мужчина за рулем «Газели» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой» под управлением мужчина 1975 г. р., управляя фургоном «ГАЗель», выехал на полосу встречного движения, где в дальнейшем столкнулся с «Тойотой» под управлением 51-летнего мужчины.

В итоге водитель отечественного авто с различными травмами госпитализирован в Вологодскую областную больницу. Его пассажирка скончалась по пути в медицинское учреждение. Водитель внедорожника получил порезы рук, а его пассажирка — ушиб ноги.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.