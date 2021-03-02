В Сямженском районе погибла пассажирка выехавшей на встречку «Газели»

02.03.2021 [Происшествия]

В Сямженском районе в результате столкновения «Газели» и «Тойоты» погибла женщина. ДТП произошло около 10 утра 2 марта на 547 километре автодороги Москва — Архангельск.

По предварительным данным областного УМВД, 45-летний мужчина за рулем «Газели» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой» под управлением  мужчина 1975 г. р., управляя фургоном «ГАЗель», выехал на полосу встречного движения, где в дальнейшем столкнулся с «Тойотой» под управлением 51-летнего мужчины.

В итоге водитель отечественного авто с различными травмами госпитализирован в Вологодскую областную больницу. Его пассажирка скончалась по пути в медицинское учреждение. Водитель внедорожника получил порезы рук, а его пассажирка  — ушиб ноги.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. 

Тэги: ДТП

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