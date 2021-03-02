Жительница Харовска отдала мошеннице 54 тысячи рублей за «снятие порчи»

71-летняя жительница Харовска отдала мошеннице более 50 тысяч рублей за «снятие порчи» с себя и с родных. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 44-летняя местная жительница, ранее уже привлекавшая к уголовной ответственности. Потерпевшая ее опознала.

— Сотрудникам полиции же подозреваемая пояснила, что имеет дар от рождения и может снимать порчу с людей и сглазы. Потерпевшей провела обряд снятия порчи бесплатно, а деньги в сумме 54000 рублей у женщины попросила в долг, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.