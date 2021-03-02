Выставка картин «Мир женщины: плоды земные» откроется в Вологде 4 марта

Выставка картин «Мир женщины: плоды земные» откроется в Мастерской Пантелеева в Вологде 4 марта.

Это ежегодная областная выставка произведений вологодских художниц, посвящённая Международному женскому дню 8 марта. Здесь будут представлены живопись, графика, декоративно-прикладное и храмовое искусство.

Торжественное открытие начнётся 4 марта в 18:00 по адресу: Вологда, ул. Козлёнская, 2.

Количество участников ограничено. Записаться на посещение открытия можно по телефонам: (8172) 72-79-02; (8172) 72-14-33.

Посетить выставку можно будет с 4 по 30 марта со вторника по субботу с 10:00 до 18:00.

Стоимость: входной билет – 90 рублей, льготный – 45 рублей.

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