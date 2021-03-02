Арендатор квартиры в Вологде пересдала её, чтобы подзаработать

В Вологде полицейские раскрыли мошенничество. 42-летний потерпевший рассказал, что снял квартиру у девушки, которая, как оказалось, не является собственником, и не смог въехать в жильё. Сумма ущерба составила 4000 рублей.

Злоумышленницей оказалась 30-летняя уроженка Ненецкого автономного округа. Она приехала в Вологду из Архангельской области и арендовала квартиру посуточно. В конце января 2021 года она собиралась съезжать и решила сдать недвижимость потерпевшему, чтобы подзаработать.

«В ходе телефонного разговора мужчина согласился перевести девушке залог в сумме 2 тысячи рублей на электронный кошелек. Злоумышленница договорилась на показ квартиры перед своим выездом из неё. В назначенное время мужчина пришел в квартиру, получил ключи от незнакомки и перевел еще 2 тысячи рублей на электронный кошелек», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

После пострадавший не смог попасть в квартиру, так как её настоящая хозяйка поменяла замок входной двери из-за того, что подозреваемая не вернула ей ключ. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские полагают, что женщина может быть причастна к аналогичным преступлениям. Пострадавших просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 8(8172)76-52-14 или «02».