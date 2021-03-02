Сокольчанин получил три года колонии за вымогательство с применением насилия

02.03.2021 [Происшествия]

В Соколе суд огласил приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в вымогательстве с применением насилия.

«В августе 2020 года сокольчанин дважды приходил к знакомому домой в общежитие в г. Соколе и, не имея на то законных оснований, требовал передать 15 000 рублей в установленный срок. При этом подсудимый высказал в адрес потерпевшего угрозу: „Деньги не отдашь, возьмем здоровьем“. Получив отказ, подсудимый для оказания давления и принуждения к выполнению заявленных им требований нанес потерпевшему множественные удары руками по лицу и туловищу, причинив физическую боль и кровоподтеки», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде он частично признал вину и утверждал, что потерпевший и свидетели его оговорили. С учётом представленных доказательств, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: вымогательство, приговор

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